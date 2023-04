Sentenza Juve, Allegri: "Per noi i punti sono sempre stati 59" (Di giovedì 20 aprile 2023) Lisbona, 20 apr. - (Adnkronos) - "Per noi i punti sono sempre stati 59, l'ho sempre detto". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commentando la Sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport. "I ragazzi hanno conquistato quei punti sul campo e ora sono visibili. Oggi è stata una giornata particolare, ma i nostri giocatori sono concentrati su quello che devono fare stasera, sapendo le difficoltà della partita", aggiunge Allegri ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League a Lisbona contro lo Sporting. "Oggi abbiamo vissuto in attesa. La Sentenza è arrivata ma l'abbiamo vissuta con serenità. C'è rammarico perché il ricorso di alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Lisbona, 20 apr. - (Adnkronos) - "Per noi i59, l'hodetto". Così l'allenatore dellantus Massimilianocommentando ladel Collegio di Garanzia dello Sport. "I ragazzi hanno conquistato queisul campo e oravisibili. Oggi è stata una giornata particolare, ma i nostri giocatoriconcentrati su quello che devono fare stasera, sapendo le difficoltà della partita", aggiungeai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League a Lisbona contro lo Sporting. "Oggi abbiamo vissuto in attesa. Laè arrivata ma l'abbiamo vissuta con serenità. C'è rammarico perché il ricorso di alcuni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : “Juve,sentenza rinviata alla Corte d'Appello Federale:tornano i 15 punti in classifica,parzialmente accolto il rico… - AlfredoPedulla : La #Juve gioca alle 21: la sentenza la diamo alle 17, alle 18, alle 19, entro le 20, dentro il riscaldamento o tra… - MCriscitiello : Juve, udienza finita. Sentenza in tempi brevi… live SPORTITALIA - CorSport : ?? Tiago Pinto e la frase dopo la sentenza Juve: 'Rido per non piangere' #CorrieredelloSport #Roma #Feyenoord… - Milanista_Serio : RT @AlexMuccini: Due parole sulla sentenza Juve di oggi. Il tribunale ha confermato il comportamento illecito della Juve, i punti sono sta… -