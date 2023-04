Sentenza Juve | Allegri | “Per noi i punti sono sempre stati 59”

(Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – “Per noi i59, l’hodetto”. Così l’allenatore dellantus Massimilianocommentando ladel Collegio di Garanzia dello Sport. “I ragazzi hanno conquistato queisul campo e oravisibili. Oggi è stata una giornata particolare, ma i nostri giocatoriconcentrati su quello che devono fare stasera, sapendo le difficoltà della partita”, aggiungeai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League a Lisbona contro lo Sporting. “Oggi abbiamo vissuto in attesa. Laè arrivata ma l’abbiamo vissuta con serenità. C’è rammarico perché il ricorso di alcuni dirigenti, dell’ex ...

vedi anche, ridati i 15 punti in attesa di un nuovo processo La cronaca di Fiorentina - Lech Poznan La Fiorentina perde il ritorno dei quarti di finale di Conference League, ma approda ...() 21:31: ritorna la Figc, Chiné e l'incubo penalizzazione Si rifarà il processo, davanti a una nuova Corte d'Appello: gli avvocati del club bianconero si troveranno di nuovo davanti al ...Recupero: 3', 5' (AGI) Nel giorno dellasul - 15, il pareggio che proietta la Juventus in ... poi il pari di Edwards su rigore e qualche sofferenza di troppo hanno fatto tremare la. Alla ...

Juventus, sentenza ricorso: verdetto Coni, tutto quello che dovete sapere Tuttosport

Brutta ma semifinalista. Perché la Juventus soffre, gioca male ma l’1-1 dell’Alvalade contro lo Sporting basta per passare tra le Fab Four dell’Europa League. Che giornata. La testa a Roma, la testa a ..."Ora la classifica e' piu' bella, siamo al terzo posto e vicini al secondo: e' un premio meritato per cio' che abbiamo fatto": ...