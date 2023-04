Semifinali Europa League: tabellone e calendario, quando si gioca e orari (Di giovedì 20 aprile 2023) Prosegue spedita la seconda competizione europea per club, ovvero l’Europa League. Il torneo quest’oggi, giovedì 20 aprile, è pronto a tornare in campo. Oramai la cerchia di squadre partecipanti si è ristretta e lo farà sempre di più, sino a quando a contendersi il trofeo saranno in finale solamente due squadre. L’ultima gara è prevista per mercoledì 31 maggio 2023 alla Puskás Aréna di Budapest. In ogni caso è ancora presto e conviene fare chiarezza sulla situazione attuale delle varie società. In data odierna sono previsti tutti e quattro gli incontri per il ritorno dei quarti e tutti si svolgeranno a partire dalle 21.00. Il Siviglia di Jose Luis Mendilibar ha stupito tutti nella gara di Old Trafford. Il Manchester United, avanti sino all’83esimo per due reti a zero, si è fatto clamorosamente rimontare. Il discorso qualificazioni ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Prosegue spedita la seconda competizione europea per club, ovvero l’. Il torneo quest’oggi, giovedì 20 aprile, è pronto a tornare in campo. Oramai la cerchia di squadre partecipanti si è ristretta e lo farà sempre di più, sino aa contendersi il trofeo saranno in finale solamente due squadre. L’ultima gara è prevista per mercoledì 31 maggio 2023 alla Puskás Aréna di Budapest. In ogni caso è ancora presto e conviene fare chiarezza sulla situazione attuale delle varie società. In data odierna sono previsti tutti e quattro gli incontri per il ritorno dei quarti e tutti si svolgeranno a partire dalle 21.00. Il Siviglia di Jose Luis Mendilibar ha stupito tutti nella gara di Old Trafford. Il Manchester United, avanti sino all’83esimo per due reti a zero, si è fatto clamorosamente rimontare. Il discorso qualificazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Avevano collocato il #Napoli fuori dalle prime quattro e fantasticato difficoltà nel superare il girone #Champions.… - drale11 : RT @SociosItalia: IL DERBY DI MILANO. IN EUROPA. A SAN SIRO. PER LE SEMIFINALI. - BHXG90bis : RT @SociosItalia: IL DERBY DI MILANO. IN EUROPA. A SAN SIRO. PER LE SEMIFINALI. - MatteoCiccarel1 : RT @SociosItalia: IL DERBY DI MILANO. IN EUROPA. A SAN SIRO. PER LE SEMIFINALI. - ilSirCambiaNome : RT @Swaffle_7: Prestare immediatamente Vlahovic Dusan e Chiesa Federico all'AC Milan di Milano 7 volte campione d'Europa per le semifinali… -