Semifinali di DFB-Pokal | mancano le “big”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Questa stagione continua a regalare molte sorprese. Dalla semifinale tutta italiana in Europa (con Inter e Milan che si sfideranno) alla possibile finale della Fiorentina in Coppa Italia, fino ad arrivare alla finale del tutto incredibile in Magyar Kupa. Anche ledi DFB-mostrano un risultato inatteso. Tra le quattro finalisteinfatti le cosiddette “big”, ovvero Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Le prime due del campionato sono così fuori dalla seconda coppa tedesca (per importanza). C’è invece il Lipsia, vincitore dell’ultima edizione. DFB-interessanti Eliminate le due grandi “antagoniste”, le piccole – nemmeno poi così tanto – possono giocarsi le ultime carte per strappare un biglietto vista finale. Le squadre ancora in corsa sono il Lipsia, il Friburgo, ...

E che consente agli uomini di Christian Streich di qualificarsi alledella coppa nazionale per il secondo anno consecutivo. Non sarà dunque il Bayern Monaco a sollevare il trofeo del- ...Oggi si sono giocati i match validi per i quarti di finale diPokal. Vince il Lipsia che batte il Borussia Dortmund 2 - 0 grazie alla rete di Werner al 22 e ... Lesaranno quindi Stoccarda ...Commenta per primo Quarti di finale di Coppa di Germania che continuano a regalare sorprese. Il Lipsia accede alledi- Pokal . I detentori del torneo hanno superato il Borussia Dortmund 2 - 0 con reti di Timo Werner al 22' e di Kampl al 98'. La squadra di Marco Rose si unisce ad Eintracht ...

