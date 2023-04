Semifinali di Champions | quando si giocano Milan-Inter e Real-City? Date e orari

(Di giovedì 20 aprile 2023) Laha ufficialmente le sueste! Con le sfide di ieri sera valide per il ritorno dei quarti di finale si è chiuso il cerchio e si conoscono adesso le quattro squadre che si sfidernano in semifinale per gli unici due pass per la finalissima di giugno. L’, col pareggio di ieri sera per 3-3, grazie al successo nel match di andata, ha staccato il pass per lee sfiderà ilin un derby tutto italiano. Leggi anche-BENFICALeague, il derbytà! Nerazzurri da impazzire e Benfica eliminato Anche il, col pareggio di ieri in casa del Bayern, ha accesso alla fase ...

Champions: Inter in semifinale, ora il derby con il Milan - Calcio Agenzia ANSA

