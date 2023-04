Semifinali Conference League | tabellone e calendario | quando si gioca e orari

(Di giovedì 20 aprile 2023) Questa sera, giovedì 20 aprile, si chiuderanno i quarti di finale di, con due gare alle 18.45 (Fiorentina-Lech Poznan e AZ Alkmaar-Anderlecht) e altrettante alle 21.00 (Nizza-Basilea e West Ham-Gent). Una sola la squadra italiana rimasta in corsa per il trofeo, la Fiorentina che tra le mura amiche del Franchi proverà ad eliminare i polacchi del Lech Poznan dopo aver vinto 4-1 la gara di andata. In attesa che si completino i quarti, è già stato definito il percorso verso la finale del prossimo 7 giugno alla Eden Arena di Praga (Repubblica Ceca): chi passerà il turno tra i viola e il Lech Poznan affronterà la vincente dell’incrocio tra Basilea e Nizza (2-2 all’andata). Dall’altra parte del, invece si sfideranno le vincenti di West Ham-Gent (1-1 in Belgio) e AZ Alkmaar-Anderlecht , con gli olandesi che, dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ALIXLN4 : le semifinali di champions sono tostissime quest’anno. ma poi ti ricordi che sei juventina ed è gia tanto che non s… - _Zeroazero : ???? #Fiorentina: la #ConferenceLeague vale un sogno ???? - lssndr1926 : adam silver che prepara la più truccata delle semifinali di conference tra lakers e kings - infoitsport : Lech-Fiorentina 1-4, Italiano è ad un passo dalle semifinali di Conference - danielcame : @sconcertismo @Pipluppe @niccolo_meucci Roma prima delle semifinali (quindi al nostro stato attuale) aveva affronta… -

Avversario per l'accesso alleè lo Sporting Lisbona . Squadra decisamente ostica, che ... Serie B, Serie C, Europa eLeague e tutto il resto dell'offerta Dazn. La differenza tra i ...Per il club della Costa Azzurra avanzare sino alle- dove troverebbe una tra Fiorentina ... suggellando la qualificazione ai quarti di finale dellaLeague. La sconfitta rimediata ...... in caso di ammonizione contro il Lech Poznan (in campo questa sera alle 18.45, andata 4 - 1 per i viola), rischiano di saltare la partita di andata dellediLeague contro una ...

Semifinali Conference League: tabellone e calendario, quando si gioca e orari OA Sport

Questa sera, giovedì 20 aprile, si chiuderanno i quarti di finale di Conference League, con due gare alle 18.45 (Fiorentina-Lech Poznan e AZ Alkmaar-Anderlecht) e altrettante alle 21.00 (Nizza-Basile ...Giulia Saguatti, capitana della Omag-Mt: “Siamo alla vigilia di un appuntamento storico per l’Omag-Mt. Nell’ambiente c’è tanto entusiasmo" ...