Selma Blair svela perché ha mentito quando stava male sul set | Temevo di perdere ogni opportunità di lavoro

(Di giovedì 20 aprile 2023) L'attrice, prima di scoprire di soffrire di sclerosi multipla, ha affrontato molti momenti difficili, mentendo sul set per evitare di nonil propriohato che inizialmente ha nascosto i suoi problemi di salute e i sintomi della sclerosi multipla sul set per evitare di non avere problemi sul, o avere meno possibilità di ottenere le parti in alcuni lungometraggi. L'attrice, all'epoca, non aveva avuto una diagnosi, tuttavia era consapevole che c'era qualcosa di strano a livello fisico. Intervistata dalla versione britannica di Vogue,ha ricodato: "Stare sul set alle volte era incredibilmente pesante con il senso di fatica che provavo e i tic. Ho preso dei ...

ha svelato che inizialmente ha nascosto i suoi problemi di salute e i sintomi della sclerosi multipla sul set per evitare di non avere problemi sul lavoro, o avere meno possibilità di ...

L'attrice Selma Blair, prima di scoprire di soffrire di sclerosi multipla, ha affrontato molti momenti difficili, mentendo sul set per evitare di non perdere il proprio lavoro.Con una serie di storiche copertine, British Vogue celebra la bellezza della diversità. Tra le star del servizio Selma Blair, affetta da sclerosi multipla, e Aaron Rose Philip, modella trans in sedia ...