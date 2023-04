Sei procedure d’infrazione europee in un solo giorno (Di giovedì 20 aprile 2023) Una gragnola di procedure d’infrazione è quella che si è abbattuta sull’Italia per aver violato diverse norme comunitarie. Si va da quelle sui lavoratori stagionali sfruttati fino all’abuso dei contratti precari nel settore pubblico, dai ritardi di pagamento della Pubblica amministrazione alla normativa antiriciclaggio. Dagli stagionali ai precari, fino ai pagamenti lumaca delle Pa. L’Ue apre contro l’Italia sei procedure d’infrazione in un solo giorno Mentre il governo Meloni continua a blaterare sulla mancanza di manodopera e provvede a smantellare il Reddito di cittadinanza e il decreto Dignità, voluti dai Cinque Stelle per dare un sostegno ai poveri e per arginare la precarietà, la Commissione Ue ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia e di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Una gragnola diè quella che si è abbattuta sull’Italia per aver violato diverse norme comunitarie. Si va da quelle sui lavoratori stagionali sfruttati fino all’abuso dei contratti precari nel settore pubblico, dai ritardi di pagamento della Pubblica amministrazione alla normativa antiriciclaggio. Dagli stagionali ai precari, fino ai pagamenti lumaca delle Pa. L’Ue apre contro l’Italia seiin unMentre il governo Meloni continua a blaterare sulla mancanza di manodopera e provvede a smantellare il Reddito di cittadinanza e il decreto Dignità, voluti dai Cinque Stelle per dare un sostegno ai poveri e per arginare la precarietà, la Commissione Ue ha avviato una proceduranei confronti dell’Italia e di ...

