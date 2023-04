“Sei mesi infernali, lo cacciai di casa”: la sorella di Francesco Facchinetti svela la disastrosa convivenza avuta con lui (Di giovedì 20 aprile 2023) Quella dei Facchinetti è una dinastia, una famiglia numerosa. La voce dei Pooh ha cinque figli, avuti con tre donne diverse. Tra questi c’è Alessandra, la primogenita, designer che è nel mondo della moda da sempre e che si è raccontata in una lunga intervista al Corriere nella quale ha ripercorso la sua carriera, nonché le vicende familiari, evidenziando una certa differenza caratteriale, nonché generazionale, con i fratelli. Ad esempio Francesco Facchinatti, di otto anni più piccolo e nato dalla relazione del padre con Rosaria Longoni. Alessandr Facchinetti ha infatti raccontato di un periodo di convivenza con il fratello ai tempi in cui Francesco era ancora il capitan Uncino, in relazione al suo grande successo discografico con cui si lanciò nel mondo della musica dettando legge per un’intera estate. ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 aprile 2023) Quella deiè una dinastia, una famiglia numerosa. La voce dei Pooh ha cinque figli, avuti con tre donne diverse. Tra questi c’è Alessandra, la primogenita, designer che è nel mondo della moda da sempre e che si è raccontata in una lunga intervista al Corriere nella quale ha ripercorso la sua carriera, nonché le vicende familiari, evidenziando una certa differenza caratteriale, nonché generazionale, con i fratelli. Ad esempioFacchinatti, di otto anni più piccolo e nato dalla relazione del padre con Rosaria Longoni. Alessandrha infatti raccontato di un periodo dicon il fratello ai tempi in cuiera ancora il capitan Uncino, in relazione al suo grande successo discografico con cui si lanciò nel mondo della musica dettando legge per un’intera estate. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilBarbera : Chissà perché se l'Università italiana non insegna nulla, questa è la seconda mia laureata negli ultimi sei mesi ch… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - FratellidItalia : ?? In soli sei mesi alla guida della Nazione, il #GovernoMeloni ha dato concrete e immediate risposte ai bisogni di… - taninoferri : Ma cosa vuoi che facciano mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita in poco più di sei mesi... AH!?! Non ti… - GnolaRoma : @SkyTG24 Non conosco. Ecco questa è l’unica cosa certa da sei mesi e li accomuna tutti. -