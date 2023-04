Seconda edizione di ‘The Island’ | a Pantelleria il top della musica elettronica

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 aprile 2023)– Dopo il successoprima, tenutasi dal 2 al 5 giugno 2022,torna ada giovedì 1° a domenica 4 giugno per far vivere ai suoi ospiti delle nuove esperienze diurne immerse nella natura all’insegna del benessere, che culmineranno in speciali live notturni in un universo fatto didi ricerca presso il resort Zubebi, headquarter del festival. Realizzato per spiriti liberi, visionari e creativi, il festival – che potrà nuovamente contare sul patrocinio del Comune e del Parco Nazionale di– vedrà anche la partecipazione di ospiti d’eccezione che soggiorneranno in un esclusivo creative village, il resortDream, dove potranno staccare dalla routine di tutti i ...