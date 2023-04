Sebastiani (Sir), ‘pazienti reumatici in attesa diagnosi fino a 7 anni’ (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – “La ‘famiglia’ delle malattie reumatologiche è molto ampia, nella loro classificazione recentemente elaborata dalla Società italiana di reumatologia ne contiamo più di 200 tra le quali artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondilite anchilosante, lupus eritematoso sistemico, sclerosi sistemica, artrosi, osteoporosi e fibromialgia. Per queste patologie a preoccupare sono le diagnosi tardive che colpiscono addirittura un milione di italiani”. Così Gian Domenico Sebastiani, presidente della Società italiana di reumatologia (Sir), nel suo intervento durante una conferenza sulla diagnosi precoce e l’aderenza alle terapie per le malattie reumatologiche, promossa dalla Sir oggi a Roma. “I pazienti – afferma Sebastiani che anche direttore della Uoc di Reumatologia del San Camillo-Forlanini di Roma – ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – “La ‘famiglia’ delle malattie reumatologiche è molto ampia, nella loro classificazione recentemente elaborata dalla Società italiana di reumatologia ne contiamo più di 200 tra le quali artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondilite anchilosante, lupus eritematoso sistemico, sclerosi sistemica, artrosi, osteoporosi e fibromialgia. Per queste patologie a preoccupare sono letardive che colpiscono addirittura un milione di italiani”. Così Gian Domenico, presidente della Società italiana di reumatologia (Sir), nel suo intervento durante una conferenza sullaprecoce e l’aderenza alle terapie per le malattie reumatologiche, promossa dalla Sir oggi a Roma. “I pazienti – affermache anche direttore della Uoc di Reumatologia del San Camillo-Forlanini di Roma – ...

