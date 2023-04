Sebastiani (Sir): "La telemedicina migliora l'aderenza terapeutica dei pazienti reumatici" (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - “migliorare l'aderenza terapeutica per i malati reumatici è possibile. Come Società italiana di reumatologia (Sir) ci siamo mossi con la telemedicina già prima dell'emergenza Covid, abbiamo implementato una piattaforma ad hoc, ce la siamo pagata da soli, perché è importante gestire il paziente anche da remoto. Ovviamente questo strumento non potrà mai sostituire la visita in presenza però è utile per gestire determinate situazioni per evitare che il paziente lontano dal centro reumatologico prescrittore sia poco aderente alla terapia o addirittura abbandoni la cura”. Così Gian Domenico Sebastiani, presidente della Sir, nel suo intervento, durante una conferenza stampa sulla diagnosi precoce e l'aderenza alle terapie per le malattie ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - “re l'per i malatiè possibile. Come Società italiana di reumatologia (Sir) ci siamo mossi con lagià prima dell'emergenza Covid, abbiamo implementato una piattaforma ad hoc, ce la siamo pagata da soli, perché è importante gestire il paziente anche da remoto. Ovviamente questo strumento non potrà mai sostituire la visita in presenza però è utile per gestire determinate situazioni per evitare che il paziente lontano dal centro reumatologico prescrittore sia poco aderente alla terapia o addirittura abbandoni la cura”. Così Gian Domenico, presidente della Sir, nel suo intervento, durante una conferenza stampa sulla diagnosi precoce e l'alle terapie per le malattie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Sebastiani (Sir): 'La telemedicina migliora l'aderenza terapeutica dei pazienti reumatici' - Giornaleditalia : Sebastiani (Sir), 'pazienti reumatici in attesa diagnosi fino a 7 anni' - SaluteFuturo : Sebastiani (Sir), 'pazienti reumatici in attesa diagnosi fino a 7 anni' - SIRreumatologia : Oggi Conferenza stampa #SIR a Roma per parlare di diagnosi precoce e aderenza. Presenti il Presidente SIR, Gian Dom… - ritrattosalute : Sebastiani, presidente Sir, dichiara: “I malati aspettano anche 7 anni per scoprire di soffrire di artrite psoriasi… -