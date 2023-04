“Se ti fissano, lasciali fissare”: Carlotta Bertotti a “Le Iene” parla del nevo di Ota che le copre il viso (Di giovedì 20 aprile 2023) Carlotta Bertotti, modella e influencer di 23 anni, è stata la protagonista della puntata di martedì 18 aprile de Le Iene su ItaliaUno, in cui ha parlato delle unicità di ogni persona e di come possiamo imparare ad apprezzarle. Bertotti è nata con un nevo di Ota, di colore grigio/bluastro, che le copre metà del viso: questa “macchia” è un melanoma oculare congenito che si presenta come una lesione pigmentata cutanea di natura benigna nella zona circostante l’occhio, come riporta Orpha.net. Nel suo monologo a Le Iene Carlotta Bertotti ha spiegato che è nata con un puntino nell’occhio, e che all’inizio pensavano si trattasse di un trauma da parto. “Invece era un qualcosa destinato a crescere con me e a ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 20 aprile 2023), modella e influencer di 23 anni, è stata la protagonista della puntata di martedì 18 aprile de Lesu ItaliaUno, in cui hato delle unicità di ogni persona e di come possiamo imparare ad apprezzarle.è nata con undi Ota, di colore grigio/bluastro, che lemetà del: questa “macchia” è un melanoma oculare congenito che si presenta come una lesione pigmentata cutanea di natura benigna nella zona circostante l’occhio, come riporta Orpha.net. Nel suo monologo a Leha spiegato che è nata con un puntino nell’occhio, e che all’inizio pensavano si trattasse di un trauma da parto. “Invece era un qualcosa destinato a crescere con me e a ...

