Se si spegnessero gli apparecchi connessi alla rete quando non si utilizzano | si risparmierebbe un miliardo di euro in Europa

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 20 aprile 2023) Lo potremmo definire “consumo silenzioso”. È quello che, dal punto di vista energetico, viene fatto dai nostri dispositivi tecnologici o dagli elettrodomesticisono nella modalità stand-by. Non ci sono, in quel momento, ma è come se ci fossero: una console per videogiochi, un pc, ma anche un tablet o uno smartphone,sono “silenti” continuano in ogni caso a macinare kWh. Nell’ambito dellapean Commission’s Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), il progetto Selina – Standby and Off-Mode Energy Losses In New Appliances – ha calcolato, ad esempio, che una console per videogiochi in stand-by consuma esattamente quanto una console per videogiochiviene impiegata da un utente. Sulla base di calcoli come questo, dunque, ha evidenziato il risparmio energetico – e di conseguenza in termini di ...