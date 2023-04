Se non si riduce l’uso dei pesticidi non ci può essere salute per la Terra (Di giovedì 20 aprile 2023) Nell’ambito agricolo, i pesticidi sono tra le sostanze più preoccupanti in termini di impatto sulla salute umana e della Terra, poiché numerosi studi scientifici hanno dimostrato che anche piccole dosi di queste sostanze possono risultare estremamente dannose per l’organismo umano, rappresentando un grave problema di salute pubblica. Nonostante ciò, l’uso di pesticidi a livello globale è cresciuto in modo esponenziale dal 1990, e l’Italia risulta essere il secondo mercato più grande di pesticidi nell’Unione Europea, come evidenziato dai dati Eurostat. Un’economia di veleni legalizzati, troppi pesticidi in agricoltura Secondo il WWF, che ha pubblicato recentemente l'”Atlante dei pesticidi” insieme alla Coalizione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 aprile 2023) Nell’ambito agricolo, isono tra le sostanze più preoccupanti in termini di impatto sullaumana e della, poiché numerosi studi scientifici hanno dimostrato che anche piccole dosi di queste sostanze possono risultare estremamente dannose per l’organismo umano, rappresentando un grave problema dipubblica. Nonostante ciò,dia livello globale è cresciuto in modo esponenziale dal 1990, e l’Italia risultail secondo mercato più grande dinell’Unione Europea, come evidenziato dai dati Eurostat. Un’economia di veleni legalizzati, troppiin agricoltura Secondo il WWF, che ha pubblicato recentemente l'”Atlante dei” insieme alla Coalizione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : L'Oms esprime 'preoccupazione' per il fatto che il diritto all'aborto delle donne, anche attraverso farmaci, sia 'l… - Gitro77 : Il FMI scopre con parecchi decenni di ritardo che l'austerità non riduce il rapporto debito/PIL, ma compromette anz… - Prof_Farmacia : #TumorePolmone non a piccole cellule: durvalumab prima e dopo la chirurgia riduce di un terzo recidive, progression… - Medical_Mei : #TumorePolmone non a piccole cellule: durvalumab prima e dopo la chirurgia riduce di un terzo recidive, progression… - Emilystellaemi2 : RT @BunkerPm: @AndreaPecchia1 Uccidere gli orsi pericolosi non risolve la questione (quale questione poi?), riduce i rischi per la popolazi… -