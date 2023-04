“Se n’è andato dall’Honsuras e poi il disastro”. Isola dei Famosi 2023, cosa è successo al naufrago (Di giovedì 20 aprile 2023) Oltre al danno anche la beffa. Nella prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi ha presentato un cast tutto da scoprire. Tre le tribù di naufraghi, gli Accopiados, le Chicas e gli Hombres. A sorpresa sono arrivati poi anche i Bonitos e Jonathan Mujica è stato eliminato. Ma la sua disavventura è appena iniziata. Affascinanti, single e prestanti, lo scopo dei Bonitos era quello di entrare a far parte degli Hombres, così da entrare ufficialmente a far parte de L’Isola dei Famosi. Al televoto flash indetto da Ilary Blasi Jonathan Mujica è stato stracciato da Luca Vetrone e, quindi, eliminato. Il suo viaggio di ritorno? Meglio l’Odissea. Isola dei Famosi 2023, cosa è successo al ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 20 aprile 2023) Oltre al danno anche la beffa. Nella prima puntata de L’dei, Ilary Blasi ha presentato un cast tutto da scoprire. Tre le tribù di naufraghi, gli Accopiados, le Chicas e gli Hombres. A sorpresa sono arrivati poi anche i Bonitos e Jonathan Mujica è stato eliminato. Ma la sua disavventura è appena iniziata. Affascinanti, single e prestanti, lo scopo dei Bonitos era quello di entrare a far parte degli Hombres, così da entrare ufficialmente a far parte de L’dei. Al televoto flash indetto da Ilary Blasi Jonathan Mujica è stato stracciato da Luca Vetrone e, quindi, eliminato. Il suo viaggio di ritorno? Meglio l’Odissea.deial ...

