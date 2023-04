Se l'Italia dei treni si è bloccata è perché è da 24 anni che si aspetta un tunnel di qualche chilometro (Di giovedì 20 aprile 2023) Questa notte l'uscita dai binari di un carro di un convoglio merci nei pressi della stazione di Castello ha provocato danni talmente gravi all’infrastruttura da dover sospendere la circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna. La tempesta perfetta per tutti quei viaggiatori che, in fretta e furia, hanno dovuto riprogrammare i loro spostamenti tra possibili percorsi alternativi, ritardi, cancellazioni e limitazioni. Insomma, una giornata infernale che ha coinvolto migliaia di Italiani in viaggio e che ha bloccato il traffico nel capoluogo toscano. La buona notizia è che, dalle 11.30, è ripartita la circolazione dei treni ad alta velocità, la cattiva è che rimane irrisolto il “nodo Firenze” che riguarda l’intero asse ferroviario Italiano tra nord e sud. Un nodo ferroviario capace di fermare ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 aprile 2023) Questa notte l'uscita dai binari di un carro di un convoglio merci nei pressi della stazione di Castello ha provocato dtalmente gravi all’infrastruttura da dover sospendere la circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna. La tempesta perfetta per tutti quei viaggiatori che, in fretta e furia, hanno dovuto riprogrammare i loro spostamenti tra possibili percorsi alternativi, ritardi, cancellazioni e limitazioni. Insomma, una giornata infernale che ha coinvolto migliaia dini in viaggio e che ha bloccato il traffico nel capoluogo toscano. La buona notizia è che, dalle 11.30, è ripartita la circolazione deiad alta velocità, la cattiva è che rimane irrisolto il “nodo Firenze” che riguarda l’intero asse ferroviariono tra nord e sud. Un nodo ferroviario capace di fermare ...

