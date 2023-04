Se l' Italia dei treni si è bloccata è perché è da 24 anni che si aspetta un tunnel di qualche chilometro

(Di giovedì 20 aprile 2023) Questa notte l'uscita dai binari di un carro di un convoglio merci nei pressi della stazione di Castello ha provocato dtalmente gravi all’infrastruttura da dover sospendere la circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna. La tempesta perfetta per tutti quei viaggiatori che, in fretta e furia, hanno dovuto riprogrammare i loro spostamenti tra possibili percorsi alternativi, ritardi, cancellazioni e limitazioni. Insomma, una giornata infernale che ha coinvolto migliaia dini in viaggio e che ha bloccato il traffico nel capoluogo toscano. La buona notizia è che, dalle 11.30, è ripartita la circolazione deiad alta velocità, la cattiva è che rimane irrisolto il “nodo Firenze” che riguarda l’intero asse ferroviariono tra nord e sud. Un nodo ferroviario capace di fermare ...

A destra succede che il governo vada in minoranza perché 45 deputati della Lega, di Fratelli d'e Forzasono andati in ferie prolungate approfittando di unotanti ponti che fanno la ......molto famoso e le recenti notizie riguardanti la politica di cambio prezzi e di apertura... In Europa Centrale e in, la Model 3 rimane la più ricercata, seguita alla KIA EV6 in Spagna, Olanda ..."Il Regno Unito è un partner chiave per l'in una serie di settori trasversali per la ... che tradizionalmente è unopunti di forza del nostro rapporto bilaterale", ha poi proseguito la ...

Le mille piste dei depistaggi, l’Italia dei “Traditori” nel libro di Paolo Borrometi AGI - Agenzia Italia

Nel primo grado il Tribunale aveva ritenuto fondate le pretese della Fondazione, e così aveva condannato la Società Autostrade per l’Italia a versare a favore della Fondazione la somma di € 18.988.893 ...Nel 54 per cento dei casi gli ambulatori sono aperti solo durante i giorni ... Microchip, un costo obbligatorio In Italia - per i cani - il microchip è obbligatorio per legge e l'applicazione ha un ...