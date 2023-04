Scusi | mi stamperebbe un cuore in 3D?

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 aprile 2023) Per i medici avere dei fedeli modelli tridimensionali tra le mani prima di un’operazione è una svolta. Al Mit (l’ideatore è italiano) è stato ricostruito così l’organo cardiaco, ma il futuro promette molto altro. Immaginate di avere un problema al, l’urgenza di un intervento, la necessità di sostituire una valvola, e immaginate che i vostri cardiologi possano avere a disposizione, letteralmente in mano, una «copia» del vostro: perfetta, con le funzioni identiche e con la precisa simulazione della malattia che vi affligge. Un gemello robotico, che batte come il vostro, su cui l’équipe può decidere, capire e sperimentare - meglio e con più precisione - come intervenire, quale tipo di valvola impiantare, come reagirà ilall’intervento. Lo sforzo di immaginazione è minimo, perché questa è (quasi) la realtà. Nell’era delle ...