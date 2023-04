Scuola, Valditara: Piano in venti punti per semplificare (Di giovedì 20 aprile 2023) “Oggi annuncerò un primo Piano in venti punti di forte semplificazione e voglio dire che questo Piano nasce col confronto con i sindacati. E’ solo l’inizio, è un cantiere aperto, nella Scuola il tema della semplificazione è assolutamente centrale, utilizzando anche le nuove tecnologie. La Scuola è comunità, il ruolo decisivo è della persona, del docente, tutto il resto è utilissimo ma va governato”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 aprile 2023) “Oggi annuncerò un primoindi forte semplificazione e voglio dire che questonasce col confronto con i sindacati. E’ solo l’inizio, è un cantiere aperto, nellail tema della semplificazione è assolutamente centrale, utilizzando anche le nuove tecnologie. Laè comunità, il ruolo decisivo è della persona, del docente, tutto il resto è utilissimo ma va governato”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scuola, tutti contro i tagli di Valditara: sindacati, presidi e Regioni si oppongono all’accorpamento degli istituti - ProVitaFamiglia : ??Insegnante sospesa. Arriva l’interrogazione parlamentare al Ministro Valditara Leggi qui i dettagli??… - orizzontescuola : Piano di semplificazione amministrativa, 20 punti per cambiare la scuola. Valditara: “Oggi il varo” - Atena439951781 : @luca197745 @NicolaPorro Spero che Valditara ti rimandi a scuola. - QualeFuturo : RT @Tempi_it: Uscire dalla scuola del ’68. I contributi del ministro Valditara e dell'esperto Bertagna per 'Lettera 150'. Spunti per non es… -