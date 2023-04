Scuola: Gilda, quasi 90% insegnanti fa didattica con strumenti digitali (Di giovedì 20 aprile 2023) Aperti alle innovazioni. Pronti ad accogliere le sfide sempre nuove del digitale, formandosi e aggiornandosi costantemente. Soddisfatti dell’offerta formativa proposta. I docenti italiani, secondo un sondaggio realizzato dalla Gilda degli insegnanti, dimostrano di essere, e di voler essere sempre di più, al passo con i tempi per garantire ai propri alunni il miglior livello di istruzione possibile. quasi la metà degli intervistati, pari al 46,7%, dichiara di dedicare alla formazione e all’aggiornamento in media ogni anno scolastico ben oltre il minimo delle 25 ore obbligatorie, con il 34,3% che ne impegna fino al doppio. Per il 51,1% l’investimento economico medio annuale non supera i 100 euro, mentre il 21,1% spende fino a 250 euro e il 18,8% fino a 500 euro. All’acquisizione delle competenze digitali, il 31,9% ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 aprile 2023) Aperti alle innovazioni. Pronti ad accogliere le sfide sempre nuove del digitale, formandosi e aggiornandosi costantemente. Soddisfatti dell’offerta formativa proposta. I docenti italiani, secondo un sondaggio realizzato dalladegli, dimostrano di essere, e di voler essere sempre di più, al passo con i tempi per garantire ai propri alunni il miglior livello di istruzione possibile.la metà degli intervistati, pari al 46,7%, dichiara di dedicare alla formazione e all’aggiornamento in media ogni anno scolastico ben oltre il minimo delle 25 ore obbligatorie, con il 34,3% che ne impegna fino al doppio. Per il 51,1% l’investimento economico medio annuale non supera i 100 euro, mentre il 21,1% spende fino a 250 euro e il 18,8% fino a 500 euro. All’acquisizione delle competenze, il 31,9% ...

