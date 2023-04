Scuola | Aura Group e Moige | EduVerso4School 1° canale tematico gratuito su temi del sociale

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Labitalia) - Combattere nelle scuole il bullismo, sensibilizzare sulla sicurezza stradale, favorire la pratica sportiva, stimolare corretti stili di vita e comportamenti responsabili contro le dipendenze ed il disagio giovanile, come le disfunzioni alimentari e grazie alla nuova tecnologia della realtà immersiva. Nasce con questo obiettivo ilil primoper le scuole suidelpromosso da, realtà leader nell'accompagnare le medie e grandi aziende, italiane ed internazionali, nei percorsi di innovazione digitale, e- Movimento italiano genitori, associazione che da oltre 25 anni con un network di oltre 85 mila genitori promuove iniziative gratuite per ...

... l'energia vitale, come fluisce fuori e dentro di noi; l', i chakra - centri energetici, come ...di Naturopatia Bioenergetica antropolistica, di filosofie, discipline e medicine orientali) ...... l'energia vitale, come fluisce fuori e dentro di noi; l', i chakra - centri energetici, come ...di Naturopatia Bioenergetica antropolistica, di filosofie, discipline e medicine orientali) ...... l'energia vitale, come fluisce fuori e dentro di noi; l', i chakra - centri energetici, come ...di Naturopatia Bioenergetica antropolistica, di filosofie, discipline e medicine orientali) ...

Scuola: Aura Group lancia Aura Immersive: il progetto per la ... Kongnews

Quale sarebbe esattamente il problema Mi sfugge il pericolo che rappresenterebbe una popolazione italiana che spezza la linea del colore ...Paola Del Din, partigiana e unica donna paracadutista nel Nordest per la Special Force britannica, a quasi cento anni si racconta “A chi vuole ...