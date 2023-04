Scordato | trama e cast del nuovo film di e con Rocco Papaleo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... golfista49 : @Rocco_Papaleo Sono appena andato a vedere il suo film “ Scordato “ ; un mio unico commento : STUPENDO !!! Stupendo… - LucArci92 : #Scordato di e con #RoccoPapaleo riesce, al netto di un ritmo altalenante e di una narrazione che non intreccia ben… - alexruggieri_ : Scordato di Rocco Papaleo più che un film è un viaggio indietro nel tempo - Mauxa : Film Scordato di e con Rocco Papaleo e Giorgia al cinema: trama, cast e uscita - - ADM_assdemxmi : RT @wireditalia: È un racconto più malinconico che ironico, ma ha il merito di farci viaggiare, attraverso la musica e la poesia, indietro… -

Durata: 2 ore e 36 minuti LANel trentesimo anniversario della morte di Leone non cessano i ... Nessuno ha piùla scena della fucilazione sotto la pioggia, scandita dal 'Sean, Sean, Sean' ...Ladi "" Il film racconta la storia di Orlando (Rocco Papaleo), un accordatore di pianoforti che viene colpito da un forte mal di schiena. Per alleviare il suo dolore si affida alla ...Il titolo è tutto un programma:, aggettivo che gioca volutamente con la mancanza di accordo tra il protagonista (Orlando, accordatore di pianoforti) e il contesto in cui vive, ma anche con ...

Scordato: La recensione del film di e con Rocco Papaleo - HotCorn ... The Hot Corn Italy

Scordato - Orlando (Rocco Papaleo) è un sessantenne accordatore di pianoforti, lavoro che gli causa frequenti mal di schiena. Il suo ridestarsi la mattina ...Tu sei una parte di me è il brano che fa da colonna sonora del film "Scordato". A interpretarla sono Giorgia e Rocco Papaleo ...