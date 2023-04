Sciopero personale degli aeroporti, si rischia il caos: cosa succede ai voli in ritardo o cancellati (Di giovedì 20 aprile 2023) Per il ponte del 25 aprile le trasferte sono a forte rischio a causa di uno Sciopero previsto per venerdì. Sono molti i voli che potrebbero saltare. Il weekend del 22 e del 23 aprile per molti e in primis per gli studenti si prolugherà fino a martedì compreso. Molti sperano di approfittarne per una fuga di qualche giorno prima di tornare al lavoro ma c’è una cattiva notizia. La giornata di venerdì 21 aprile quando molti spereranno di partire sarà nera per i trasporti e in particolare per chi dovrà prendere l’aereo. Ci sarà infatti uno Sciopero della durata di 24 ore indetto dal sindacato Cub (Confederazione Unitaria di Base). Meglio prepararsi a eventuali cancellazioni per la giornata del 21. (ilovetrading.it)Le ragioni che hanno spinto a questa protesta sono legate a diversi aspetti tra cui la richiesta del Cub di adattare le buste ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 20 aprile 2023) Per il ponte del 25 aprile le trasferte sono a forte rischio a causa di unoprevisto per venerdì. Sono molti iche potrebbero saltare. Il weekend del 22 e del 23 aprile per molti e in primis per gli studenti si prolugherà fino a martedì compreso. Molti sperano di approfittarne per una fuga di qualche giorno prima di tornare al lavoro ma c’è una cattiva notizia. La giornata di venerdì 21 aprile quando molti spereranno di partire sarà nera per i trasporti e in particolare per chi dovrà prendere l’aereo. Ci sarà infatti unodella durata di 24 ore indetto dal sindacato Cub (Confederazione Unitaria di Base). Meglio prepararsi a eventuali cancellazioni per la giornata del 21. (ilovetrading.it)Le ragioni che hanno spinto a questa protesta sono legate a diversi aspetti tra cui la richiesta del Cub di adattare le buste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Oggi dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le br… - lillidamicis : Il 21 e il 22 aprile altri due giorni di sciopero del personale della Terorema S.P.A. che opera con il contratto Mu… - milanoallnews : Sciopero generale del personale aeroportuale - PalermoToday : Sciopero nazionale dei lavoratori Inail, anche il personale siciliano incrocia le braccia

