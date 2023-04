Sciopero generale per il 21 aprile: si fermano treni e voli. Disagi anche nei settori della scuola e della sanità (Di giovedì 20 aprile 2023) Sciopero generale previsto per l’intera giornata di venerdì 21 aprile 2023. Diversi i settori che si fermano e tanti sono i Disagi previsti per l’utenza varia come sanità, scuola e trasporti. Ecco le motivazioni della protesta. Sciopero generale per il 21 aprile: si fermano treni e voli Si prospetta un venerdì 21 aprile nero per uno Sciopero che coinvolge diversi settori. “L’organizzazione sindacale Cub ha proclamato lo Sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 21 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 aprile 2023)previsto per l’intera giornata di venerdì 212023. Diversi iche sie tanti sono iprevisti per l’utenza varia comee trasporti. Ecco le motivazioniprotesta.per il 21: siSi prospetta un venerdì 21nero per unoche coinvolge diversi. “L’organizzazione sindacale Cub ha proclamato loper tutti ipubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 21 ...

