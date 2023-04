Sciopero corrieri Sda venerdì 21 aprile 2023 | ecco perché | consegne a rischio a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 aprile 2023) È indetto per domani,21, unogenerale dei lavoratori dipendenti, delle imprese affidatarie, nonché delle agenzie facenti parte della filiera Sda Express Courier. La manifestazione è stata proclamata in modo unitario, da Flit Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti “per l’indisponibilità di Sda di sottoscrivere il primo accordo di filiera”. Di conseguenza i pacchi resteranno fermi negli hub, nei depositi e lema anche in molte altre città italiane sono agenerale a21quale settore si ferma La lunga mobilitazione dei corriere Sda e gli accordi di Poste Italiane Una mobilitazione che per i lavoratori ...