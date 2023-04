Schumacher, intervista fake con intelligenza artificiale finisce in tribunale (Di giovedì 20 aprile 2023) La famiglia di Michael Schumacher sta valutando un'azione legale contro la rivista 'Die Aktuelle' che ha pubblicato una "intervista" generata dall'intelligenza artificiale con l'ex pilota di Formula 1. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) La famiglia di Michaelsta valutando un'azione legale contro la rivista 'Die Aktuelle' che ha pubblicato una "" generata dall'con l'ex pilota di Formula 1.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : #Schumacher, la 'prima #intervista': ma è un fake. Famiglia dell'ex pilota #querela rivista tedesca - fisco24_info : Schumacher, intervista fake con intelligenza artificiale finisce in tribunale: (Adnkronos) - La famiglia del campio… - DomaniGiornale : ?? Una rivista tedesca ha pubblicato un’intervista a Michael #Schumacher. Ma il pilota tedesco, da anni in convale… - PostBreve : Intervista Michael Schumacher generata dall'intelligenza artificiale, la reazione di Corinna… - SilvestriP : #Schumacher 'intervistato' dall'intelligenza artificiale: il caso finisce in tribunale. La famiglia Schumacher non… -