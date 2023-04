Schumacher e la finta intervista | la famiglia fa causa

Per la storica portavoce di, Sabine Kehm , le dichiarazioni generate dall'intelligenza artificiale "suonano come ingannevoli". Dopo l'incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, a Meribel, ...E si torna alla '' intervista a una persona che per le sue condizioni fisiche non può parlare, come Michael. La scelta del settimanale tedesco è criticabile da diversi punti di vista. ...In Germania l'opinione pubblica è in rivolta per questaintervista e ora il settimanale Die Aktuelle dovrà rispondere all'inviperita famiglia. Una caduta di stile Come detto è dalla ...

Finta intervista a Schumacher: la famiglia di Michael farà causa al settimanale La Gazzetta dello Sport

