Schmidt | «Sfortunati per qualche episodio arbitrale! Dispiaciuto»

Schmidt ha commentato il pareggio 3-3 del Benfica contro l'Inter e l'eliminazione dalla Champions League. Il tecnico dei lusitani parla di sfavori arbitrali AMAREZZA – Roger Schmidt, ai microfoni di Prime Video, si pronuncia sull'eliminazione in Champions League: «Dispiaciuto di essere andati fuori dalla Champions League, abbiamo giocato bene e volevamo andare in semifinale. Siamo stati sfortunati anche con qualche episodio arbitrale, sia all'andata che al ritorno. Comunque in bocca al lupo all'Inter per le semifinali e complimenti».

