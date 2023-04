Schmidt: “Inter in finale di Champions? Possibile: affronta il Milan …” (Di giovedì 20 aprile 2023) Roger Schmidt, al termine di Inter-Benfica 3-3, ha parlato a 'Sky Sport'. Dimostrando di non credere molto nel Milan ad Istanbul ... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 aprile 2023) Roger, al termine di-Benfica 3-3, ha parlato a 'Sky Sport'. Dimostrando di non credere molto nelad Istanbul ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Scmhidt attacca #Oliver: 'Il rigore non c'era e per me c'era un rigore per noi' #BenficaInter - PianetaMilan : #Schmidt: “@Inter in finale di @ChampionsLeague? Possibile: affronta il @acmilan …” - #UCL #ChampionsLeague #Derby… - CalcioNews24 : I meriti di #Inzaghi in #InterBenfica - Milannews24_com : Schmidt (all. Benfica) snobba il Milan: «Inter in finale, ecco perché» - ilGIANNON123 : RT @_SimoTarantino: Schmidt cercando gli appunti sull'Inter. -