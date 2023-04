Schlein in silenzio, la difesa di Conte. La solita ipocrisia sinistra (Di giovedì 20 aprile 2023) La sinistra che è salita sulle barricate un mese fa per protestare contro la caricatura di Elly Schlein pubblicata sempre dal Fatto quotidiano, accusata tra l'altro di anti-semitismo, oggi tace sulla vignetta di Natangelo che ritrae la sorella di Giorgia Meloni e moglie del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, Arianna, a letto con un uomo di colore. Oppure la difende, come il leader del Movimento 5 Stelle, Guseppe Conte. "La satira può essere di buono di cattivo gusto, rimane satira", ha detto l'ex premier rispondendo ai cronisti a Montecitorio che gli chiedevano un commento sulla vignetta pubblicata oggi dal Fatto, contro cui si è scagliato tutto il centrodestra, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che l'ha duramente criticata. Insomma, per Conte tutto è concesso se tocca ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Lache è salita sulle barricate un mese fa per protestare contro la caricatura di Ellypubblicata sempre dal Fatto quotidiano, accusata tra l'altro di anti-semitismo, oggi tace sulla vignetta di Natangelo che ritrae la sorella di Giorgia Meloni e moglie del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, Arianna, a letto con un uomo di colore. Oppure la difende, come il leader del Movimento 5 Stelle, Guseppe. "La satira può essere di buono di cattivo gusto, rimane satira", ha detto l'ex premier rispondendo ai cronisti a Montecitorio che gli chiedevano un commento sulla vignetta pubblicata oggi dal Fatto, contro cui si è scagliato tutto il centrodestra, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che l'ha duramente criticata. Insomma, pertutto è concesso se tocca ...

