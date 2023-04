Schlein in direzione esalta unità e stempera discussione su Gpa

(Di giovedì 20 aprile 2023) Quel passaggio sul Pd "unito e plurale" di queste settimane Ellylo deve aver studiato bene, perché lo presenta come un ringraziamento a tutti i dirigenti Pd ma, in fondo, suona anche come un ...

...conferenza stampa (e Silvia Costa si è lamentata anche di questo) ma è anche lo stile della,... Lepri ricorda che le decisioni sui temi sensibili "si prendono in" e si dice "sorpreso" ...'Tra un anno ci saranno le europee. Sarà una sfida epocale'. Ellyapre la sua primada segretaria con una relazione asciutta ma che fissa le priorità dem e mette subito sul tavolo l'appuntamento cruciale del 2024. Per il Pd e per il futuro dell'Ue. ...Ma tutto questo Ellylo aveva detto anche il giorno prima alla conferenza stampa con i cronisti. Ieri pomeriggio davanti alla, riunita per la prima volta al Nazareno, la segretaria ...

Pd, l'obiettivo di Elly Schlein è vincere le elezioni europee del 2024. Intanto Fratelli d'Italia cresce nei sondaggi ...Alla prima direzione affiorano i dubbi sulle prime mosse della segrataria. Nessuno si mette di traverso alla sua strada, ma arriva qualche segnale di insofferenza.