Schlein e l'ossessione-fascismo, "addio" Nazareno: dove sposta la sede del Pd (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 25 aprile offre due piccioni e una fava ad Elly Schlein: far pensare a tutti che nel Pd "tira aria nuova" (e pazienza se i volti che la sostengono sono sotto sotto sempre quelli di prima) e menare un bel colpo "ideologico" e mediatico a Giorgia Meloni e al governo di centrodestra. Secondo Repubblica, la neo-segretaria sta seriamente pensando di spostare il quartier generale del partito fuori dal Nazareno. Molto fuori. A Riano, a 30 km dal centro di Roma e da Sant'Andrea delle Fratte. "Ci aveva provato Maurizio Martina - ricorda Repubblica -. Era il 2018. Destinazione: Tor Bella Monaca, borgata di Roma Sud, fuori dal Raccordo anulare. Non andò benissimo: finì con i dirigenti del Pd spaesati tra le famigerate buche, qualcuno in pulmino si perse pure per strada". Stavolta, con la festa della Liberazione alle porte, dovrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 25 aprile offre due piccioni e una fava ad Elly: far pensare a tutti che nel Pd "tira aria nuova" (e pazienza se i volti che la sostengono sono sotto sotto sempre quelli di prima) e menare un bel colpo "ideologico" e mediatico a Giorgia Meloni e al governo di centrodestra. Secondo Repubblica, la neo-segretaria sta seriamente pensando dire il quartier generale del partito fuori dal. Molto fuori. A Riano, a 30 km dal centro di Roma e da Sant'Andrea delle Fratte. "Ci aveva provato Maurizio Martina - ricorda Repubblica -. Era il 2018. Destinazione: Tor Bella Monaca, borgata di Roma Sud, fuori dal Raccordo anulare. Non andò benissimo: finì con i dirigenti del Pd spaesati tra le famigerate buche, qualcuno in pulmino si perse pure per strada". Stavolta, con la festa della Liberazione alle porte, dovrebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmarisCartis : @tempoweb Avete una ossessione per Schlein. Forse perché lei vola nei sondaggi e Meloni e Salvini stanno crollando? - LucaBellinzona : @LStrazecca @matteorenzi Questa ossessione per i renziani è ridicola. Renzi non è più segretario dal 2018, non è pi… - barbrumat : @fanpage Ma quella del fascismo per la Schlein è proprio un ossessione!! Va bene dichiararsi apertamente antifascis… - escimiditorno : @ChrisRicchiuti Ricchiuti, quando parla di ossessione, pensa anche alla sua per la Schlein e il PD o l'onanismo lo… - PKDorange : @ChiodiDonatella @ellyesse @ChiodiDonatella ma non è che questa sua ossessione per Elly Schlein non nasconda altro?… -