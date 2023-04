Scherma Paralimpica | meraviglia Giordan | è oro in Coppa del Mondo

(Di giovedì 20 aprile 2023) Comincia con una vittoria e una medaglia di bronzo la tappa didela Nimes per i colori azzurri. Trionfo di Edoardonella sciabola maschile A e terzo gradino del podio per Rossana Pasquino nella spada femminile B. Una prestazione maiuscola per l’atleta delle Fiamme Oro che da numero 1 del ranking mondiale porta a casa il successo nella prova transalpina. Per l’atleta laziale una competizione partita dal tabellone da 16 con il successo per 15-6 contro il coreano Sim. Nei quarti di finale la prima delle grandi affermazioni di giornata percon la vittoria per 15-14 sul cinese Jianquan Tian, tre volte a medaglia nella competizione di sciabola ai Giochi tra Pechino, Londra e Rio. In semifinale ancora un’altra grande prestazione con il successo grazie al 15-11 contro ...

Il calendario gare prevedeva la 2º Prova Regionalein carrozzina, con in palio i titoli ...infine un Trofeo Promozionale di fioretto in plastica per chi ha cominciato a praticare la...Nella seconda prova regionalein carrozzina per coppie di spada Non Vedenti laModica è riuscita a Caltagirone (foto) a figurare ai primi posti con Maria Boscarino nella cat. C ...Il calendario gare prevedeva la 2º Prova Regionalein carrozzina, con in palio i titoli regionali della stagione in corso; un Torneo Integrato a coppie di spada Non Vedenti; un ...

Comincia con una vittoria e una medaglia di bronzo la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Nimes per i colori azzurri. Trionfo di Edoardo Giordan nella sciabola maschile A e terzo gradino del podio ...