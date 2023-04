Scerra | “Meloni ci ha isolato in Europa Paghiamo l’asse con Orbán”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dall’è arrivata una pioggia di procedure d’infrazione. Dal non aver garantito gli stagionali dallo sfruttamento all’abuso dei contratti a termine nella Pa. Filippo, questore M5S della Camera, che ne pensa? “Penso che serve analizzare le varie questioni una per una. Allo stesso modo però è fondamentale avere una visione di insieme. Il governosu certi temi ha posizioni profondamente retrograde. E toglie ai poveri per dare ai ricchi, fa il Robin Hood al contrario. Sul fronte del lavoro sono profondamente preoccupato: hanno dimostrato di non avere a cuore la tenuta sociale del Paese. Ricordiamoci poi delle raccomandazioni ignorate sul reddito minimo. Ci sono tanti fronti su cui lavorare, ma questo esecutivo pensa solo a far la voce grossa con i migranti e con le persone sotto la soglia di povertà”. Con il governo ...