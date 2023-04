(Di giovedì 20 aprile 2023) Emergono inquietanti sviluppi nella rivolta dell’8 gennaio inin favore di Jair: hanno infatti partecipato alti funzionari militari amici personali di. E ora la destra brasiliana sostiene che dietro la rivolta ci fosse un complotto per incolparedi “tentato golpe”. Veniamo ai fatti: oggi il presidente del, Luiz Inacioda Silva, ha perso il suo primo membro del Gabinetto: ilMarcos Edson Gonçalves Dias è infatti stato rimosso da capo del Gabinetto di sicurezza istituzionale. L’ufficio che si occupa della sicurezza del presidente. LEGGI ANCHE Il compagnosempre più impresentabile, parla come Putin: "Anche l'Ucraina ha voluto la guerra"va a Pechino e schiera il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Scandalo in Brasile: il generale amico di Lula stava coi rivoltosi pro Bolsonaro (video) - agendaonlinetw : Guarda su Netflix questa miniserie televisiva basata su crimine e politica, una storia vera sul più grande scandalo… - juornoit : #Juorno #calcioscommesse lo #scandalo ora travolge il #brasile - LeBombeDiVlad : ???? #Brasile, scandalo calcioscommesse: perquisizioni e arresti per le partite di #SerieA e B ?? La situazione… - agendaonlinetw : Guarda su Netflix questa miniserie televisiva basata su crimine e politica, una storia vera sul più grande scandalo… -

CALCIOEstratto da www.lastampa.it Scoppia lodel calcioscommesse in: il pubblico ministero dello Stato di Goiás, nel centro - ovest del Paese, oggi ha lanciato la seconda fase dell'operazione 'Pena Massima', che da febbraio sta .Scoppia lodel calcioscommesse in: il pubblico ministero dello Stato di Goiás, nel centro - ovest del Paese, oggi ha lanciato la seconda fase dell'operazione 'Pena Massima', che da febbraio sta ...Terremoto nel calcio brasiliano per unodi scommesse. Come riportano diversi media nazionali, tra cui anche Globoesporte , il Pubblico Ministero della città di Goias, che indaga da febbraio su presunti 'aggiustamenti' di partite di ...

Scandalo in Brasile: il generale amico di Lula stava coi rivoltosi pro ... Secolo d'Italia

Il calcio brasiliano rischia di essere travolto da uno scandalo di gare truccate: nel mirino ci sarebbero anche sei partite della Serie A 2022.Scoppia lo scandalo del calcioscommesse in Brasile: il pubblico ministero dello Stato di Goiás, nel centro-ovest del Paese, ha infatti lanciato la seconda fase dell'operazione 'Pena Massima', che da f ...