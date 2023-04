Scandalo ambientale in Costiera Amalfitana | denunciato cacciatore

(Di giovedì 20 aprile 2023) Unresidente inè statoall’autorità giudiziaria competente per reati ambientali ed in danno di animali d’affezione. La segnalazione è giunta al comando CITES dall’avvocato Anna Vicinanza della Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione di Salerno ETS. Nell’esposto si denunciavano le precarie condizioni di ricovero di numerosi cani da caccia, detenuti in spregio alla normativa vigente. Il nucleo CITES dei Carabinieri Forestali di Salerno, con la collaborazione della stazione Carabinieri Forestale di Salerno e dei medici veterinari dell’ASL di Salerno specializzati in randagismo e benessere degli animali d’affezione, nonché dei veterinari esperti del comportamento ed etologia animale, intervenuti dal CRIUV ASL NA 1 centro, hanno constatato, all’atto dell’intervento, la ...

Scandalo ambientale sulla Costiera Amalfitana: denunciato cacciatore per reati contro la natura e gli animali domestici Info Cilento

Un cacciatore residente in Costiera Amalfitana è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente per reati ambientali ed in danno di animali d'affezione.