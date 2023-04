Scacchi, Mondiale 2023: Ding Liren spreca due volte una posizione vinta, Ian Nepomniachtchi patta e rimane avanti nel match (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo un’ottava partita caratterizzata da numerosi colpi di scena nel giro di poche decine di minuti, a Ian Nepomniachtchi e Ding Liren non tocca altro che accordarsi per la patta. L’equa divisione del punto, che arriva appena per la terza volta in questo match Mondiale ad Astana. Il russo resta avanti per 4,5-3,5. La scelta qui ricade sulla Nimzo-Indiana con rientro nella variante Sämisch. Nulla di ignoto, molto di già celebrato e sviscerato, almeno fino a 9. Ta2, una trovata che è palesemente qualcosa di ideato dal secondo di Ding, l’ungherese Richard Rapport. Di qui in avanti ne esce una posizione ogni volta più tagliente, nella quale subito Nepomniachtchi cerca di sbilanciare la ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo un’ottava partita caratterizzata da numerosi colpi di scena nel giro di poche decine di minuti, a Iannon tocca altro che accordarsi per la. L’equa divisione del punto, che arriva appena per la terza volta in questoad Astana. Il russo restaper 4,5-3,5. La scelta qui ricade sulla Nimzo-Indiana con rientro nella variante Sämisch. Nulla di ignoto, molto di già celebrato e sviscerato, almeno fino a 9. Ta2, una trovata che è palesemente qualcosa di ideato dal secondo di, l’ungherese Richard Rapport. Di qui inne esce unaogni volta più tagliente, nella quale subitocerca di sbilanciare la ...

