Savona, per la prima volta riconosciuta un’aggravante mafiosa in un processo: condannati gli imprenditori Pietro e Francesco Fotia (Di giovedì 20 aprile 2023) A chi li accostava alla criminalità organizzata, sulla base di informative di polizia, hanno sempre risposto di non aver mai subito condanne per reati di mafia. In passato i fratelli Fotia – costruttori originari di Africo e radicati nel Ponente della Liguria – sono stati oggetto di varie inchieste giornalistiche. Accostamenti che uno dei loro avvocati, a un certo punto, era arrivato a definire “razzisti”: “Sono perseguitati perché sono calabresi, non perché sono mafiosi”. Quando però si trattava di intimidire, però, la cattiva stampa tornava utile. “La fama criminale e la contiguità alla ‘ndrangheta”, scrivono gli inquirenti, serviva a spaventare potenziali acquirenti interessati alle case che il tribunale di Savona aveva confiscato e tentava di mettere all’asta. I malcapitati venivano accolti da mura tappezzate di articoli antimafia e dissuasi dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) A chi li accostava alla criminalità organizzata, sulla base di informative di polizia, hanno sempre risposto di non aver mai subito condanne per reati di mafia. In passato i fratelli– costruttori originari di Africo e radicati nel Ponente della Liguria – sono stati oggetto di varie inchieste giornalistiche. Accostamenti che uno dei loro avvocati, a un certo punto, era arrivato a definire “razzisti”: “Sono perseguitati perché sono calabresi, non perché sono mafiosi”. Quando però si trattava di intimidire, però, la cattiva stampa tornava utile. “La fama criminale e la contiguità alla ‘ndrangheta”, scrivono gli inquirenti, serviva a spaventare potenziali acquirenti interessati alle case che il tribunale diaveva confiscato e tentava di mettere all’asta. I malcapitati venivano accolti da mura tappezzate di articoli antimafia e dissuasi dai ...

