Saul Nanni | le foto più sexy e belle

Leggi su cultweb

(Di giovedì 20 aprile 2023), nato a Bologna il 4 febbraio 1999, sotto il segno zodiacale dell’Acquario è un attore e modello che abbiamo visto nel cast di film come Sotto il sole di Riccione, Io sono l’Abisso, Un boss in salotto e Brado, ma anche in fiction tv come I ragazzi dello Zecchino d’Oro e Made in Italy.ha un fratello e una sorella più piccoli e i suoi genitori, Samuelee Mascia Anagni sono entrambi medici.ha frequentato il liceo scientifico internazionale (in due scuole diverse) e sin da piccolo diceva di voler fare l’attore. Del resto suo padre è un appassionato di cinema e gli ha trasmesso questa passione. Ha iniziato a fare l’attore con un provino per lo spot Ringo, per il quale cercavano due ragazzini. Non fu preso, ma l’anno seguente fu scelto per La Certosa di Parma. Con i suoi occhi ...