Sarah Felberbaum | la depressione e i problemi col cibo | “Mi facevo del male”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Non sono stati anni semplici per, che ha voluto raccontarsi a cuore aperto in un’intervista rilasciata a Oggi. L’attrice ha dovuto fare i conti con alcuni demoni che l’hanno buttata giù, per poi risollevarsi con tutte le sue forze. Dallaailegati all’alimentazione, il suo racconto è simbolo di una grande forza e nasconde un messaggio di vitale importanza: chiedere aiuto quando si è in difficoltà.si racconta: “So cosa significa la” Dise ne parla sempre poco, purtroppo, sebbene sia uno dei disturbi maggiormente diffusi. Chi ne ha sofferto, come, sa bene cosa si prova e quanto sia fondamentale chiedere aiuto a chi può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mediterranew : Sarah Felberbaum in “Tina Anselmi Una vita per la democrazia”... - marcoprat : RT @oggisettimanale: Marianna Aprile presenta il nuovo numero di #OggiSettimanale. In copertina Sarah #Felberbaum Da domani in edicola. ?@… - GossipOne_it : Sarah Felberbaum si apre sulla sua esperienza di depressione in una toccante intervista a Oggi. Scopri come ha supe… - GossipOne_it : Sarah Felberbaum si apre sulla sua esperienza di depressione in una toccante intervista a Oggi. Scopri come ha supe… - liviocolombo1 : RT @oggisettimanale: Marianna Aprile presenta il nuovo numero di #OggiSettimanale. In copertina Sarah #Felberbaum Da domani in edicola. ?@… -

, nota attrice, modella e conduttrice televisiva di origini britanniche, si è raccontata in un'intervista a 'Oggi', in edicola dal 20 Aprile, parlando dei problemi che ha avuto con il ...La fiction tv ricostruisce la storia di Tina Anselmi Ben venga quindi il film per la tv connei panni della politica: è un'occasione per far avvicinare tanti al suo pensiero sempre ...In arrivo su Rai1 un film tv sulla vita di Tina Anselmi interpretato da. In occasione della Festa della Liberazione d'Italia, il 25 aprile 2023 in prima serata su Rai1, andrà in onda il film tv ' Tina Anselmi - Una vita per la democrazia' . Vediamo ...

Sarah Felberbaum sarà la protagonista del film tv su Tina Anselmi e in occasione di questo nuovo progetto in onda il 25 aprile, si è raccontata in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, nella q ...Sarah Felberbaum a “Oggi” parla della depressione e di come è riuscita ad uscirne grazie al marito Daniele De Rossi. Sarah Felberbaum, nota attrice, modella e conduttrice televisiva di origini britann ...