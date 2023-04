Sarah Felberbaum e la depressione, la confessione dell’attrice: “Mi facevo del male fisico” (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarah Felberbaum e la depressione, la confessione dell’attrice “So cosa significa la depressione”: è la confessione fatta dall’attrice e conduttrice Sarah Felberbaum. Intervistata dal settimanale Oggi, la moglie dell’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi ha rivelato: “Ho avuto problemi con il cibo, e ho impiegato anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché. È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Felberbaum ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 aprile 2023)e la, la“So cosa significa la”: è lafatta dall’attrice e conduttrice. Intervistata dal settimanale Oggi, la moglie dell’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi ha rivelato: “Ho avuto problemi con il cibo, e ho impiegato anni per uscirne. Midelanche fisicamente e non so perché. È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

