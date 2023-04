Sarah Felberbaum e la depressione, la confessione della moglie di Daniele De Rossi: 'Mi facevo del male fisico. Dopo anni ne sono uscita' (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarah Felberbaum , attrice, modella e conduttrice televisiva di origini britanniche, e in più moglie dell'ex calciatore Daniele De Rossi , si è raccontata in un'intervista a 'Oggi' del suo passato, ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023), attrice, moe conduttrice televisiva di origini britche, e in piùdell'ex calciatoreDe, si è raccontata in un'intervista a 'Oggi' del suo passato, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #sarah felberbaum e la #depressione, la confessione della moglie di #daniele de rossi: «Mi facevo del male fisico.… - HuffPostItalia : Sarah Felberbaum: 'So cosa significa depressione. Dopo anni ho capito che si può essere felici' - oggisettimanale : RT @MichelaAuriti: Ringrazio Sarah Felberbaum per avermi dato il suo cuore. Su OGGI il percorso di vita dell’attrice e la sfida nei panni d… - KissKissItalia : 'Tina Anselmi era una donna incredibilmente moderna. Lottò per i diritti delle donne e per le pari opportunità, vol… - MichelaAuriti : Ringrazio Sarah Felberbaum per avermi dato il suo cuore. Su OGGI il percorso di vita dell’attrice e la sfida nei pa… -