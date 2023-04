Sarà EuroDerby | in palio la finale di Istanbul

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 aprile 2023). Prima Milan-Inter (mercoledì 10 maggio ore 21), poi Inter-Milan sei giorni più tardi. Tutto in 144 ore esattamente come vent'anni fa quando sulle panchine c'erano Ancelotti e Cuper e la doppia sfida valse un biglietto per andarsi a prendere la Champions League all'Old Trafford di Manchester contro la Juventus.ancora derby di Milano, molto più sorprendente e inatteso rispetto a quello del 2003 perché allora eravamo ancora il calcio che dominava l'Europa mentre ora stiamo declinando senza soluzione di continuità anche se abbiamo pescato una stagione quasi perfetta nelle coppe internazionali. La prima notizia è che all'Ataturk diil 10 giugno prossimo saremo protagonisti. Non succedeva dal 2017,della Juventus a Cardiff persa malamente contro il Real Madrid, e dal ...