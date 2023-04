Santoro: “Giletti? Inaccettabile chiudere il suo programma senza motivazioni”. E Gruber lo interrompe così (Di giovedì 20 aprile 2023) “L’informazione si sta restringendo. La7, che rispetto ai telegiornali della Rai è un’isola di libertà, ha vissuto recentemente un episodio molto grave. Secondo me è Inaccettabile che un programma venga chiuso dalla mattina alla sera senza dare motivazioni adeguate“. A dirlo è stato Michele Santoro, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, in riferimento alla chiusura di Non è l’Arena di Massimo Giletti. La giornalista ha replicato che “le motivazioni sono state date. Tu parli di una ‘restrizione dell’informazione’, ma io vado in onda tutte le sere da molti anni, posso dire che di restrizioni, qui a La7, non ne abbiamo viste”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) “L’informazione si sta restringendo. La7, che rispetto ai telegiornali della Rai è un’isola di libertà, ha vissuto recentemente un episodio molto grave. Secondo me èche unvenga chiuso dalla mattina alla seradareadeguate“. A dirlo è stato Michele, ospite di Lillia Otto e mezzo, in riferimento alla chiusura di Non è l’Arena di Massimo. La giornalista ha replicato che “lesono state date. Tu parli di una ‘restrizione dell’informazione’, ma io vado in onda tutte le sere da molti anni, posso dire che di restrizioni, qui a La7, non ne abbiamo viste”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

