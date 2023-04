Santa Elly secondo La Stampa di Giannini: le sneakers, la pignoleria elvetica, il taccuino… (Di giovedì 20 aprile 2023) E ancora una volta a suonare i violini per la segretaria del Pd Elly Schlein chi troviamo in prima fila? Ma sempre Massimo Giannini con la Stampa. Quanto attivismo nel farsi notare da parte del direttore del quotidiano torinese, ma non scadiamo nel gossip e veniamo al sodo, anzi agli scritti. Due belle paginone per il debutto di Santa Elly in conferenza Stampa. Del resto a tanto lirismo nel descrivere le gesta di Schlein ci aveva già abituato Annalisa Cuzzocrea che così salutava mesi fa la candidatura di Elly alla segreteria dem. Lei parla e – scriveva Cuzzocrea – “le centinaia di persone che hanno aspettato quelle parole, proprio quelle, per due ore, scattano in piedi, intonano forte Bella ciao, gridano «Brava» e non si fermano più“. Ancora: lei è pronta zaino in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) E ancora una volta a suonare i violini per la segretaria del PdSchlein chi troviamo in prima fila? Ma sempre Massimocon la. Quanto attivismo nel farsi notare da parte del direttore del quotidiano torinese, ma non scadiamo nel gossip e veniamo al sodo, anzi agli scritti. Due belle paginone per il debutto diin conferenza. Del resto a tanto lirismo nel descrivere le gesta di Schlein ci aveva già abituato Annalisa Cuzzocrea che così salutava mesi fa la candidatura dialla segreteria dem. Lei parla e – scriveva Cuzzocrea – “le centinaia di persone che hanno aspettato quelle parole, proprio quelle, per due ore, scattano in piedi, intonano forte Bella ciao, gridano «Brava» e non si fermano più“. Ancora: lei è pronta zaino in ...

