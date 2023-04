Sanità, via libera ai nuovi Lea: quali prestazioni saranno garantite (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo sei anni è stata raggiunta l’intesa Stato-Regioni sul decreto tariffe che consente la piena efficacia dei nuovi Lea, i livelli minimi di assistenza che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire ai cittadini, fermi dal 2017 per i vari rimpalli tra Governo e Regioni. Il ministero della Salute assicura che vigilerà sull’applicazione dei nuovi Lea, per cui sono stati previsti 402 milioni di euro, “ma laddove il monitoraggio dovesse portare a individuare una ulteriore richiesta, che qualcuno quantifica in 200 milioni, saremmo in grado da qui alla fine dell’anno di trovarle” ha detto il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. L’obiettivo è quello di garantire a tutti i cittadini le stesse nuove prestazioni, superando dunque le diseguaglianze tra le Regioni. Cosa cambia I livelli essenziali di assistenza sono stati varati sei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo sei anni è stata raggiunta l’intesa Stato-Regioni sul decreto tariffe che consente la piena efficacia deiLea, i livelli minimi di assistenza che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire ai cittadini, fermi dal 2017 per i vari rimpalli tra Governo e Regioni. Il ministero della Salute assicura che vigilerà sull’applicazione deiLea, per cui sono stati previsti 402 milioni di euro, “ma laddove il monitoraggio dovesse portare a individuare una ulteriore richiesta, che qualcuno quantifica in 200 milioni, saremmo in grado da qui alla fine dell’anno di trovarle” ha detto il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. L’obiettivo è quello di garantire a tutti i cittadini le stesse nuove, superando dunque le diseguaglianze tra le Regioni. Cosa cambia I livelli essenziali di assistenza sono stati varati sei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : In Spagna ondata di proteste nella sanità: i medici scioperano per i salari in Galizia e a Madrid… - qui_finanza : Sanità, via libera ai nuovi Lea: quali prestazioni saranno garantite - raffaeledonini : RT @RegioneER: #Sanità. Al via il concorso per #farmacisti in #EmiliaRomagna: è il primo regionale ordinario bandito in Italia dopo quelli… - kiara86769608 : Italia per la Pace e la Sanità pubblica: la nuova campagna referendaria - AssembleaER : Sanità. Tagliaferri (Fdi): più #prevenzione oncologica #verso le #donne -

Napoli, il conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo riapre come nel Seicento È lì, su via Tribunali , proprio di fronte alla chiesa dei Girolamini. La chiesa di Santa Maria della Colonna ... Sulla scorta di iniziative simili nate da tempo al rione Sanità, ma anche ai Quartieri ... Famiglia Lollobrigida. Chi è il ministro dell'Agricoltura, cognato d'Italia e "semipremier". Ritratti ...funerale di Giorgio Almirante - passando per una piccola scrivania nella sede Azione giovani in via ... E' il tutore di tre ministri (Lavoro, Sanità, Mare), fa il corazziere della Repubblica, costruisce ... Calo demografico e qualità della vita in Romagna: un convegno di Legacoop con i Sindaci L'evento si terrà venerdì 28 aprile dalle 9.30 alle 12 al centro congressi di Cesena Fiera, in via ... con conseguenze molto impattanti per l'economia, la sanità e la tenuta delle reti sociali. Si ... È lì, suTribunali , proprio di fronte alla chiesa dei Girolamini. La chiesa di Santa Maria della Colonna ... Sulla scorta di iniziative simili nate da tempo al rione, ma anche ai Quartieri ......funerale di Giorgio Almirante - passando per una piccola scrivania nella sede Azione giovani in... E' il tutore di tre ministri (Lavoro,, Mare), fa il corazziere della Repubblica, costruisce ...L'evento si terrà venerdì 28 aprile dalle 9.30 alle 12 al centro congressi di Cesena Fiera, in... con conseguenze molto impattanti per l'economia, lae la tenuta delle reti sociali. Si ... Sanità, via libera ai nuovi Lea: quali prestazioni saranno garantite QuiFinanza