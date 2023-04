Sanità campana al collasso | ma la sinistra candida direttrice ospedaliera Lega | Imbarazzante

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CoppolaLiliana : RT @marimuscara: L'INSANA SANITA' CAMPANA su Rai news 24 le bugie, gli inganni, i dinieghi Le attrezzature acquistate con i nostri sol… - giuleg : @MemoriesMilan Si certo, lo stile. Però avete dovuto rubare i soldi alla Sanità Campana per salvarvi dal fallimento… - marimuscara : L'INSANA SANITA' CAMPANA su Rai news 24 le bugie, gli inganni, i dinieghi Le attrezzature acquistate con i nos… - puntomagazine : Sanità campana, De Luca: Svuotamento delle liste d’attesa entro l’anno. Risponde Persico: Siamo abituati agli ann… - EnzoSan69 : #Campania, vorrei chiedere al #Presidente @VincenzoDeLuca: ma nella #sanita campana (dove mancano circa 16mila adde… -

Stiamo lavorando davvero per realizzare una rivoluzione nella. Ripeto, già da una decina di giorni per le visite di controllo non urgenti, si può andare in farmacia e fare la ...... Christian Olivi e Andreaper lo Sport; Fausto Luchini per la Scuola ; Luca Rovetta per la ... attraverso dinamiche di rete interprovinciali e interregionali e sinergie di sistema con la...... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali... per chi desidera sentire l'altranel conflitto Russia - Ucraina, oggi pomeriggio, domenica 16 ...