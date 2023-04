Sangue sulla strada a Milano, donna in bici travolta e uccisa da una betoniera. L'autista sotto shock: "Uccidetemi" (Di giovedì 20 aprile 2023) Incidente mortale in pieno centro a Milano. Una donna di 39 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera mentre era in sella alla sua bicicletta all'angolo tra via Francesco Sforza e Corso di Porta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Incidente mortale in pieno centro a. Unadi 39 anni è statada unamentre era in sella alla suacletta all'angolo tra via Francesco Sforza e Corso di Porta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FeliciOria94049 : RT @MaxPowe83638424: @stanzaselvaggia Le iene hanno fatto male tante inchieste, qui i dubbi sulla colpevolezzo dei Romano c'è tutta comunqu… - nobleart54 : @colamonicog1 @FmMosca Tu ti sei vaccinculato? Bene, azzi tua! Ma non rompere i no vax perché se per caso e non te… - starve4turner : @bluepoudre io spesso mi abbuffo sulla frutta,e avendo il diabete di tipo 2 i suoi zuccheri mi alzano un sacco i va… - justdonnalisi : RT @_daemme_: sono due ore che continuate a fare polemica sulla polemica facendo più polemica della polemica e chi ha fatto la prima polemi… - _daemme_ : sono due ore che continuate a fare polemica sulla polemica facendo più polemica della polemica e chi ha fatto la pr… -