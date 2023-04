Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sangiovannese-Grosseto, il giallo delle traverse più basse: oggi si decide: Sangiovannese-Grosseto, il giallo delle… - Gazzetta_it : Sangiovannese-Grosseto, il giallo delle traverse più basse: oggi si decide #SerieD - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'La porta è troppo bassa: la Sangiovannese scava, il Grosseto lotta in aula' - Ilovepalermoca… - sportli26181512 : La porta è troppo bassa: Sangiovannese-Grosseto farà giurisprudenza: Giovedì il nuovo ricorso alla Corte Sportiva d… - Ga__ber : @sto_incazzato @il_prof_13 Valdema, Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia,… -

I fatti Tutto nasce in Serie D, Girone E, il 19 marzo scorso, quandostanno per giocarsi una gara che è sfida sentitissima nel Granducato di Toscana. Anche per la ...A San Giovanni Valdarno (casa Sarri per intenderci, dove Mau ha allenato per la prima volta nei professionisti) il 15 marzo si stava per giocare un derby tracon entrambe le ...Questi i risultati della trentunesima giornata: Arezzo - Pianese 3 - 1 Città di Castello -1 - 1 Ghiviborgo - Terranuova Traiana 1 - 1- Tau Calcio 0 - 1 Livorno - Trestina 1 - ...

Sangiovannese-Grosseto, il giallo delle traverse più basse: oggi si decide La Gazzetta dello Sport

Dopo gli scavi effettuati in 45’ per adeguare le porte al regolamento, l’arbitro ha fatto giocare. Ma il Grosseto ha fatto ricorso: oggi il verdetto. Siamo stati sul campo “incriminato” ...Si discute alla Corte federale il reclamo ripresentato dal Grosseto per i 10 centimetri in meno e le linee di porta scavate ...